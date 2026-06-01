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Geschmacklose Speisen könnten bald auf der Speisekarte stehen, da karibische Hot-Sauce-Hersteller vor Engpässen aufgrund extremer Wetterbedingungen warnen. Der Klimawandel könnte eine Grenze überschritten haben für diejenigen, die ein wenig mehr Würze in ihrem Essen genießen oder karibische Gerichte mit traditionellem Geschmack zubereiten möchten.

Laut BBC gibt es einen Mangel an Scotch Bonnet Peppers oder jamaikanischen gelben Paprika, einer kleinen gelben Frucht, die der karibischen scharfen Soße ihren charakteristischen Kick verleiht. Dies wurde durch extremes Wetter in der Region verursacht, in der die Paprika angebaut werden, was zu höheren Preisen führt, besonders für diejenigen weltweit, die ein wenig karibisches Gewürz im Leben wollen.

Associated Manufacturers, das die unglaublich beliebten Walkerswood-Soßen und -Gewürze herstellt, gibt an, dass sie seit dem Hurrikan Melissa im vergangenen Oktober nur begrenzt ist, der der Landwirtschaft des Landes enormen Schaden zugefügt hat. Es hilft auch nicht, dass der jamaikanische gelbe Pfeffer eine zähe Frucht zum Anbau ist und sein Geschmack sich verändern kann, wenn er zu viel Regenwasser ausgesetzt ist.

Die jamaikanische Regierung hilft, die Landwirte wieder auf die Beine zu bringen, aber solange der Klimawandel extreme Wetterbedingungen hervorruft, wird die Karibik stark getroffen, und wir könnten bald mit höheren Preisen für unsere scharfen Soßen rechnen.