Schalter 2: Einige erste Gedanken

HQ

HQ

Viele Leute waren wirklich enttäuscht, als Nintendo im Februar endlich die Switch 2 vorstellte - und sie mit einem kurzen Video lud, das eigentlich nur bestätigte, dass die neue Switch tatsächlich fast genauso aussah wie die alte Switch und dass Mario Kart 9 auf dem Weg war. Dann hieß es, dass wir im April mehr dazulernen würden.

Eine unkonventionelle Art, Hardware anzukündigen, um es gelinde auszudrücken, aber wir haben gewartet, spekuliert, durchgehalten, Leaks gelesen und unsere Zeit abgewartet. Heute war es jedoch an der Zeit, das Gerät zu präsentieren, und ich gehörte zu denen, die dachten, dass Nintendo im Vorfeld ein Chaos angerichtet hatte. Auf der einen Seite fühlte sich Switch 2 ein wenig zu sehr nach Switch 1.5 an und nicht nach etwas Neuem, und auf der anderen Seite war ich von der Grafik im Fall von Mario Kart World nicht ganz beeindruckt. Die Konsole soll so leistungsstark wie die PlayStation 4 Pro sein, und ihr wisst so gut wie ich, was sie zum Beispiel im Fall von The Last of Us: Part II ausgespuckt hat.

Am 5. Juni wird diese Schönheit also ihre Premiere haben.

Werbung:

Hat Nintendo also geliefert? Leider muss ich diese Frage mit "Nein" beantworten, denn obwohl eine große Tüte mit Süßigkeiten im Angebot war, fühlte es sich für mich etwas zu viel davon an wie diese billige Sondermarke, die immer als letztes in der losen Tüte bleibt. Aber gehen wir mal durch, was da war.

Das Event begann mit dem einzigen Spiel, von dem wir wussten, dass es auf die Konsole kommen würde, nämlich Mario Kart World. Und wie üblich stellte sich heraus, dass Nintendo keinerlei Pläne hatte, einfach eine Fortsetzung mit mehr Strecken und neuen Treibern zu veröffentlichen. Hier wurde das gesamte Spielsystem gründlich überarbeitet und die Rennen finden nun in einer offenen Welt statt. Anstelle von kurzen Runden werden die Pokale zwischen verschiedenen Abschnitten der Welt ausgetragen und 24 Spieler können spielen.

HQ

Darüber hinaus gibt es neue Spielmechaniken wie das Rutschen auf Schienen, das Springen von Wänden und die Möglichkeit, auf dem Wasser zu fahren. Wir haben auch einige wiederkehrende Power-Ups gesehen - aber auch neue wie die Fähigkeit, Hammer Bros-Hämmer zu werfen, was hoffentlich Spaß machen wird. Da die Welt und die Strecken so viel größer sind, gibt es einige Bedenken, dass der lokale Multiplayer etwas weniger intensiv sein könnte, aber hoffentlich wird er so großartig sein wie in Mario Kart 8. Wenn ich irgendetwas kommentieren müsste, müsste ich sagen, dass der grafische Sprung etwas geringer ist, als ich es von einem Switch 2-Exklusivtitel erwartet hätte.

Werbung:

Das Interessanteste im Vorfeld war natürlich das Erscheinungsdatum und das Preisschild des Geräts. Ersteres wurde recht früh im Stream enthüllt und es stellt sich heraus, dass das Gerät am 5. Juni auf den Markt kommen wird. Preise wurden jedoch nicht genannt, was vielleicht nicht verwunderlich ist, da sie geradezu unverschämt sind. Zum Beispiel kostet eine physische Version von Mario Kart World 90 €. Die Konsole wird auch nicht zu günstigen Preisen auf den Markt kommen, sondern 470 Euro ohne Spiele und 510 Euro mit Mario Kart World kosten - was meiner Meinung nach das mit Abstand beliebteste Paket sein wird. Wenn man ein zusätzliches Set Joy-Cons, einen Pro Controller, zwei Spiele, die neue Switch 2-Kamera (dazu komme ich noch) und Nintendo Switch Online hinzufügt, fühlen sich rund 1000 € wie etwas an, mit dem man sich bei einem ziemlich normalen Starterpaket messen kann.

Wenn Sie ein vernünftiges Starterkit für Ihre Switch 2 suchen, wird es Sie ehrlich gesagt ein Vermögen kosten.

Die Konsole wird in etwa mit der gleichen Ausstattung wie die vorherige Switch geliefert, was in der Praxis bedeutet, dass die Konsole, eine Dockingstation, zwei Joy-Cons mit Gurten, ein Griff (mit dem Sie sie als Handcontroller verwenden können), ein USB-Kabel, ein HDMI-Kabel und ein Ladegerät vorhanden sind. Diesmal ist es standardmäßig ein viel besserer Bildschirm mit satten 7,9 Zoll in 1080p-Auflösung und 120 Hz. Dies muss natürlich als sehr großer Schub angesehen werden, und wenn Sie das Dock spielen, können Sie sowohl in 4K als auch mit 120 Bildern pro Sekunde laufen.

Auch der Speicherplatz wurde überarbeitet und verfügt über 256 GB eingebauten Speicher. Zugegebenermaßen weniger als beispielsweise die Xbox Series S, aber die Spiele werden generell deutlich weniger Platz benötigen, als Xbox-Spieler heute gewohnt sind. Weitere Dinge, die wir loben, sind zwei USB-C-Anschlüsse (einer an der Oberseite, an den USB-Zubehör angeschlossen werden kann, auch wenn das Gerät angedockt ist), ein deutlich besserer Stand, verbesserter Klang und vollständige Kompatibilität mit Switch 1.

Natürlich wird es einen neuen Pro Controller geben, aber es wird auch einen Gamecube-Handcontroller geben, von dem wir vermuten, dass er ein Favorit vieler sein wird.

Eine besondere Erwähnung verdient die Abwärtskompatibilität, da einige Spiele einen verbesserten Support erhalten, um die Fähigkeiten und die Leistung der neuen Konsole wirklich nutzen zu können. Dazu gehören zum Beispiel The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, die beide eine bessere Grafik und Flüssigkeit aufweisen werden, sowie einige kleinere Gameplay-Neuigkeiten. Im Falle von Super Mario Party Jamboree ist es jedoch stark bestückt mit neuen Minispielen, die sich die Vorteile der neuen Konsole zunutze machen, unter anderem mit Kameramechaniken und der Tatsache, dass Joy-Cons für Switch 2 als eine Art Computermaus verwendet werden können. Spaß - aber diese Upgrades kosten Geld. Sie sollten in die Fußstapfen von Microsoft treten und alte Versionen in einem aktualisierten Zustand kostenlos anbieten, anstatt zu versuchen, treue Kunden für mehr Geld auszustechen.

Apropos Abwärtskompatibilität: Wir können auch Nintendo Switch Online erwähnen, das ein dringend benötigtes Feature erhält, nämlich die Hinzufügung von Gamecube-Spielen. In einer ersten Runde kommen F-Zero GX (endlich, aber wo ist unser Remake oder Nachfolger Nintendo?), The Legend of Zelda: The Wind Waker und Soul Calibur II hinzu. Spontan eine geizige Auswahl und ich muss mich fragen, warum es sie exklusiv für Switch 2 gibt? Scheint eine künstliche Einschränkung zu sein, wenn man bedenkt, dass so viele Spiele von Gamecube und Wii in aktualisiertem Zustand für Switch veröffentlicht wurden. Es werden jedoch weitere Spiele hinzukommen, und wenn gleichzeitig ein Gamecube-Wireless-Controller verkauft wird, ist es schwer, sich zu beschweren.

HQ

Eines der Dinge, die die meiste Zeit bekamen, waren die neuen Funktionen, die Nintendo Game Chat und Game Share nennt. Ersteres wird praktischerweise mit der bereits erwähnten Switch 2-Kamera verwendet, einer Webcam, mit der Sie Ihre Gesprächspartner gleichzeitig sehen können, während sie Sie sehen können. Die Idee ist, dass Sie in der Lage sein werden, verschiedene Spiele zu spielen, während des Spiels zu chatten und zu sehen, was die anderen tun. Das Setup sieht ziemlich schick aus, aber leider finde ich es schwierig, einen wirklichen Bedarf dafür zu sehen und denke, dass es ein Feature ist, nach dem nur sehr wenige Switch-Benutzer gefragt haben.

Wir haben bereits über Game Share gesprochen, aber im Grunde ist es die Möglichkeit, Ihre Spiele auf mehr als einem Gerät zu spielen, damit Sie sie nicht zweimal kaufen müssen. Wir vermuten, dass dies vor allem für Familien ein beliebtes Feature sein wird, da es ein wenig billiger und einfacher ist, heiße Einzelspieler-Titel zu spielen.

Die Möglichkeit, einen Joy-Con als Maus zu verwenden, ist eine Neuheit, obwohl die Switch vieler Leute im Wohnzimmer in einer Umgebung steht, in der die Mausnutzung nicht ganz optimal ist.

Was sollten wir also für Switch 2 spielen? Nintendos Partner hatten eine Fülle von Spielen in der Pipeline, von denen viele gefeierte Spiele sind, die bisher nicht auf der Switch erhältlich waren, nicht zuletzt Cyberpunk 2077, Elden Ring, Final Fantasy VII: Remake, Hogwarts Legacy und Street Fighter 6, die fast alle am ersten Tag veröffentlicht werden. Aber... Das ist zwar eine gute Nachricht, aber es handelt sich um Spiele, die mindestens zwei Jahre alt sind. Das ist nicht der Grund, warum ich mir eine neue Konsole kaufe, und ich hätte mir mehr neue Titel gewünscht, mehr von Nintendo selbst und weniger von dem, was sich wie Reste anfühlt (nichts gegen Yakuza 0 zum Beispiel - aber wir spielen das immer noch am besten auf PlayStation 5 oder Xbox Series S/X).

Glücklicherweise gab es einige Neuigkeiten, nicht zuletzt Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, das sicherlich Spaß machen wird, aber auch die Schwächen der Musou-Spiele haben wird, und der FromSoftware-Titel The Duskbloods, der sich fast wie eine spirituelle Fortsetzung von Bloodborne anfühlt.

Kirby und Donkey waren die einzigen Nintendo-Charaktere, bei denen ihre eigenen First-Party-Spiele angekündigt wurden. Spaß, aber es hätte etwas mehr gebraucht für den echten Kinnstein.

Was ist mit Nintendo selbst? Nun, neben Mario Kart World waren auch die brandneuen Kirby Air Riders zu sehen, die von Masahiro Sakurai (dem Vater der Smash Bros-Serie) geschaffen wurden. Wie seine Vorgänger ist es ein Rennspiel, aber ich finde es ehrlich gesagt schwer, mich zu begeistern. Hätte das nicht stattdessen die F-Zero sein können? Spannender war jedoch das andere große neue Spiel - und das letzte, das von Switch 2 gezeigt wurde - nämlich Donkey Kong Bananza. Es wurde von EAD Tokyo (dem Super Mario Odyssey-Team) entwickelt, sah phänomenal gut aus und präsentierte das neue Donkey Kong-Design, das wir zuvor gesehen hatten. Spontan fühlt es sich echt schön an, aber trotzdem nicht die große Überraschung, die nötig war und nicht das Crescendo, das die Switch 2 Präsentation wert war.

Bis zu einem gewissen Grad litt das Event unter der Tatsache, dass im Vorfeld so viel durchgesickert war, aber im Gegensatz zu all der Hardware, die Nintendo seit der Premiere des Nintendo DS im Jahr 2004 veröffentlicht hat, fühlt sich die Konsole nicht aufregend an, die Spiele sind nicht ganz so verlockend, wie wir es von Nintendo kennen, und die Funktionen sind etwas zu oft Dinge, die für Streamer interessanter sind als für die normalen Spieler, die Nintendos Kernpublikum ausmachen. Darüber hinaus ist es schwierig, über die unangemessen hohen Preisschilder hinwegzusehen, bei denen Nintendo immer noch Gebühren für Upgrades von Spielen verlangen möchte.

So sehen die neuen Switch-Cartridges aus, die jetzt mehr kosten als digitale Spiele.

Ich weiß, dass ich hier sehr kritisch klinge, aber das bin ich nicht wirklich. Switch 2 ist vielversprechend und ich freue mich darauf, Mario Kart World bei der Premiere zu spielen, und ich bin mir verdammt sicher, dass ich eine Konsole bekommen werde. Aber abgesehen davon kann ich nicht sagen, dass Nintendo mich umgehauen hat, und ich glaube nicht, dass sie jemals so wenig über eine neue Konsole zu sagen hatten, die mich wirklich zum Speicheln gebracht hat. Zu feige und zu unaufregend, leider, denn Switch 2 hat etwas Besseres verdient und Nintendo weiß, dass wir es definitiv besser machen können.