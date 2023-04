Schalten Sie Oxenfree II: Lost Signals bei der Veröffentlichung am 12. Juli ein

HQ

Im letzten Teil von Nintendos Indie World-Konferenz drehte sich alles um Fortsetzungen. Kaum war der offizielle Teaser-Trailer zu Blasphemous 2 fertig, hatte Netflix eine angenehme Überraschung für uns alle parat: die lang erwartete Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins für Oxenfree II: Lost Signals.

Die Fortsetzung des Titels von Night School Studios ist geheimnisumwittert, mit vielen Fehlinformationen und Cross-Entscheidungen, die Zeitpläne schnell ändern. Ein Beweis dafür ist, dass wir das Spiel bereits 2021 in einer Vorschau gesehen haben, es dann aber auf ein anderes Datum verschoben wurde, bis es 2023 endete. Und mit diesem neuen Trailer scheinen sowohl dem Studio als auch Netflix klar zu sein, dass das Spiel am 12. Juli 2023 offiziell veröffentlicht wird. Wir haben auch einen neuen Trailer mit einem Blick (und einem komplett überarbeiteten Look) auf die Protagonisten der Fortsetzung, Jacob und Riley, erhalten, während sie die mysteriösen Zeichen erkunden, die auf der abgelegenen Insel Edwards Island auftauchen.