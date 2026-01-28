Sceye stellt Luftschiffe für luftgestützte 4G- und 5G-Netze bereit

HQ

Obwohl Satelliten scheinbar die abgelegenen Regionen der Welt dominieren, die Internet benötigen, befindet sich die HAPS High Altitude Platform Station schon seit einiger Zeit in Entwicklung, wobei mehrere konkurrierende Unternehmen alle darum konkurrieren, auf ihre Quelle angewiesen zu sein, mindestens 2,2 Milliarden Menschen, die wie wir alle kein Internet über Glasfaserkabel bekommen können.

5G, das über Luftschiffe und Drohnen in 20 km Höhe geliefert wird, ist viel näher daran, echten Wettbewerb für Satellitensysteme wie Starlink zu bieten.

Sceye ist ein solches Unternehmen mit Schwerpunkt auf stratosphärischer Konnektivität, einschließlich der Bereitstellung von Echtzeitdaten und Nachweisen im Zusammenhang mit Methanlecks, Vulkanausbrüchen, extremem Wetter und Waldbränden, und hat kürzlich einen großen Zuschuss von der NASA erhalten, um seine Höhenplattform mit spezialisierter hyperspektraler Messung zu kombinieren. Das Sceye-System ermöglicht außerdem Beamforming und Bandbreitenfokussierung mit einer angegebenen Latenz von 20 ms, die je nach Umfrage oder Daten weniger als die Hälfte eines Starlink-Systems beträgt. Ihre Luftschiffe sind dafür bekannt, modernste Materialien zu verwenden, die leichter und stärker als konkurrierende Plattformen sind und zudem windbeständig sind, was Monate mit maximaler Ausdauer ermöglicht, die noch getestet werden muss. Das Unternehmen wurde vor mehr als einem Jahrzehnt vom Dänen Mikkel Frandsen gegründet, hat aber seinen Sitz in den USA.

Nun hat SoftBank, eine der weltweit größten Technologie-Investmentfirmen, einen Deal mit Sceye abgeschlossen, um ihre Luftschiffe als luftgestützte 4G- und 5G-Mobilfunkmasten zu nutzen, um Internetzugang für diejenigen bereitzustellen, die derzeit keinen haben. Dies ist möglich, weil Sceyes HAPS von Solarenergie betrieben wird, die rund um die Uhr auf 18.000 Metern unterwegs ist und nachts betrieben wird, da mit moderner Technologie viel Energie gespeichert werden kann.

Laut einer Pressemitteilung hat SoftBank exklusive Rechte erhalten, um stratosphärische Luftschiffe über Japan zu stationieren, und dies wird mit neuen Kommunikationsleitungen kombiniert, um nicht nur Telefondienst, sondern auch Breitbandinternet in Gebieten zu ermöglichen, die derzeit keine Abdeckung haben. Langfristig wird SoftBank auch unbemannte Fluggeräte nutzen, aber derzeit können aufgrund der hohen Nutzlastkapazität und des Sceyes 10-kW-Solarsystems nur Luftschiffsysteme sowohl fliegen als auch Internet bereitstellen.

Obwohl teuer, kann ein Luftschiff laut einer aktuellen Studie der Aalto-Universität bis zu 25 herkömmliche Mobilfunkmasten ersetzen.