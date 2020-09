Scavengers wird auf aktueller Konsolengeneration unterstützt

Midwinter hat kürzlich einen neuen Gameplay-Trailer zu Scavengers veröffentlicht, das ist ein Free-to-Play-Shooter, der bereits auf den Game Awards 2018 enthüllt wurde. Obwohl sich der Titel auf seiner Hauptplattform PC immer noch in Entwicklung befindet, kündigte der Entwickler bei dieser Gelegenheit entsprechende Spielversionen für Xbox One und Playstation 4 an. In Kürze sind übrigens halb-öffentliche Tests für den Titel geplant, für die man sich auf der offiziellen Webseite anmelden kann. Wer im Zeitraum vom 18. bis zum 20. September nichts Besseres zu tun hat, der kann da ja mal reinschauen. Ab 2021 soll dann die Early-Access-Entwicklung beginnen, meint das Studio.

