Scary Movie ist "zurück, um die Cancel Culture zu canceln" mit einem finalen Trailer

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Es bleiben nur noch wenige Tage, bis Scary Movie mit einem sechsten Teil zurückkehrt, schlicht mit dem Titel Scary Movie, dessen Slogan verspricht, dass die Gang "zurück ist, um die Cancel Culture zu canceln". Nun wurde ein finaler Trailer veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf das bietet, was die Kinobesucher am 5. Juni erwartet – und es fühlt sich wirklich wie eine Zeitreise an.

Nichts scheint heilig zu sein, und das Team geht selbst die neuesten Horrortrends mit chirurgischer Präzision an; Und angesichts der Wiederbelebung, die das Horrorgenre in den letzten fünf bis zehn Jahren erlebt hat, mangelt es sicherlich nicht an Material, worauf man sich lustig machen kann. Sehen Sie sich unten den letzten Trailer an.