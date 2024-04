Scary Movie bekommt die Reboot-Behandlung

HQ

Die Art von verrückten Komödien, die einfach nur Witze im Maschinengewehrtempo produzierten und froh waren, die vierte Wand zu durchbrechen, sind in den letzten 20 Jahren langsam verschwunden. In den 80er Jahren war diese Kategorie mit Filmen wie Airplane und The Naked Gun sehr beliebt, und in den 90ern konnten wir Hot Shots genießen.

Eine weitere Filmreihe in dieser Kategorie ist das Scary Movie-Franchise, das hauptsächlich Horrorfilme verschiedener Art parodierte. Der erste Film wurde im Jahr 2000 veröffentlicht, aber nach Scary Move 4 im Jahr 2006 starb er aus, abgesehen von einem glanzlosen Versuch, ihn mit Scary Move 5 im Jahr 2013 wiederzubeleben.

Aber wie Sie wissen, ist Recycling heutzutage der Name des Spiels in Hollywood, und natürlich sollte Scary Movie nicht fehlen, also ist es Zeit für einen Neustart.

Paramount und Miramax stehen hinter diesem noch unbetitelten Scary Movie, wobei Neal H. Moritz (Fast and Furious) als Produzent bestätigt wurde. Wir haben keine weiteren Details, aber wenn man bedenkt, wie viel guter Horror in den letzten zehn Jahren veröffentlicht wurde, sollte es keine Schwierigkeiten geben, Filme und Spiele zu finden, die man parodieren kann.

Was sind deine Erinnerungen an die Scary Movie-Reihe und gibt es einen bestimmten Horror, über den du dich im Film lustig machen möchtest?

Bild: Scary Movie 5

Danke ComicBook.com