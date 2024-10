Scary Movie 6 vereint die Wayans-Brüder nach fast 20 Jahren wieder

Es ist 18 Jahre her, dass alle drei Wayans-Brüder gemeinsam an einem Projekt gearbeitet haben, aber nach fast zwei Jahrzehnten Abwesenheit sind sie zurück und bereit, das Horrorgenre mit Scary Movie 6 wieder in Angriff zu nehmen.

Diese Nachricht kommt über Deadline, die bekannt gaben, dass die Komödie, die Horrorfilmtrends parodiert, nächstes Jahr in Produktion gehen wird, um von Paramount und Miramax vertrieben zu werden.

Über die Wiedervereinigung sagten die Wayans-Brüder: "Wir könnten nicht aufgeregter sein, Teil des neuen Scary Movies zu sein und wieder miteinander zu arbeiten. Dies ist ein Franchise, das wir vor mehr als 20 Jahren gegründet haben. Wir erinnern uns an Menschen, die in den Gängen lachten und hoffen, dass dies wieder passiert. Wir freuen uns darauf, mit Jonathan Glickman und seinem Team im neuen Miramax zusammenzuarbeiten, um diese Lacher in die Kinos zu bringen, wo sie hingehören. Es ist ein doppeltes Wiedersehen."

Das Scary Movie-Franchise startete im Jahr 2000 und hat im Laufe seiner Laufzeit Hunderte von Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt. Hoffen wir, dass die Reunion noch einige großartige Comedy-Momente liefern kann.