Scary Movie 6 kommt im Sommer 2026 in die Kinos

Nächstes Jahr wird es jede Menge Horror-Parodien geben, wenn der sechste Teil der Scary Movie-Franchise Premiere feiert. Die Wayans-Brüder selbst gaben kürzlich in einem Beitrag auf Instagram bekannt, dass der Kinostart für den 12. Juni geplant ist, mit einem Drehbuch, das von den drei Wayans-Brüdern geschrieben wurde, die hinter den ersten beiden Filmen standen, da sie sich für diesen speziellen Film wieder zusammentun. Es ist zwölf Jahre her, dass der fünfte Teil das Licht der Welt erblickte, also gibt es natürlich jede Menge Filme, die man genießen kann. Es gibt jedoch noch viele Details zu diesem neuen Film zu verraten, also bleiben Sie auf unserer Website dran, um die neuesten Updates zu erhalten.

Sind Sie gespannt auf Scary Movie 6 ?