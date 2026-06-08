Scary Movie 6

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Gut, fangen wir mit etwas Hintergrund an. Erstens: Glaub es oder nicht, ich habe praktisch keinerlei Verbindung zur Scary Movie-Reihe. Ich habe sie nie, nicht einmal als pubertärer Teenager und der erste Film herauskam, lustig gefunden. Aber ich habe Ghettoblaster (oder Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood, wie es im Originaltitel heißt) geschaut, als ich 10 oder 11 Jahre alt war. Es gab Szenen, die lustig waren, obwohl ich in dem Alter noch nicht einmal die Hälfte der Filme gesehen hatte, die sie parodierten.

Jedenfalls waren meine Erwartungen an den neuen Scary Movie von Anfang an niedrig, aber (weil es immer ein Aber gibt) spürte ich trotzdem einen winzigen, mikroskopischen Hoffnungsschimmer. In meinem naiven Kopf hatte ich den Gedanken, dass man sicher nicht 26 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Films eine Franchise ausgraben und neu starten würde, es sei denn, man hatte tatsächlich eine gute Idee oder lernte unterwegs etwas? Ich wollte eigentlich etwas über "gereift" schreiben, aber ich verzichte darauf.

Wie auch immer. Die Handlung, für diejenigen, die sich interessieren:

"26 Jahre nach der Flucht aus Ghostface sind die ursprünglichen 'Four' erneut das Ziel des Mörders, und keine Horrorfilmreihe ist sicher. Marlon Wayans ("Shorty"), Shawn Wayans ("Ray"), Anna Faris ("Cindy") und Regina Hall ("Brenda") kommen zusammen mit zurückkehrenden Favoriten und neuen Gesichtern wieder zusammen, um sich durch Reboots, Remakes, Reboots von Remakes, Prequels, Fortsetzungen, Spin-offs, Arthouse-Horror, Ursprungsgeschichten – alles, was als ikonisch gilt, und jedes einzelne 'letzte Kapitel', das wirklich nicht das letzte ist, zu durchspielen.

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"Nichts ist heilig. Kein erzählerisches Mittel ist sicher. Alle Grenzen werden überschritten. Die Wayans-Brüder sind zurück, um die Cancel Culture abzusagen."

Ghostface nimmt die U-Bahn.

Konzentrieren wir uns darauf. "Nichts ist heilig. Alle Grenzen werden überschritten." Wirklich? Nun, ehrlich gesagt sind es ziemlich viele...

Es fühlt sich nicht einmal so an, als würden sie es versuchen. Zum Beispiel gibt es eine Figur, die mit Geschlechtsdysphorie und Transphobie spielt und sowohl provokativ als auch lustig hätte gemacht werden können. Leider fehlt den Drehbuchautoren die Finesse oder komische Note, die nötig wäre, um das Ganze Wirklichkeit werden zu lassen. Dasselbe gilt leider für den Rest des Films und jeden Versuch von Humor. Witze über Rassenvorurteile stapeln sich auf, und dort ist es genau dasselbe, denn es hätte sowohl wirkungsvoll als auch lustig sein können, aber es ist völlig verschwendet.

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Klinge ich wie der trockenste, humorloseste Bastard der Welt, während ich diese Rezension schreibe? Ich mag tatsächlich Comedy, aber ich erwarte ein gewisses Maß an Qualität. Ich mag sogar die Idee von Parodien, auch wenn es nur wenige gibt, die es wirklich richtig umsetzen. Hier habe ich im ganzen Film zweimal gelächelt... Das erste Mal war in der Eröffnung, als Teyana Taylor (die sich selbst spielt) von Ghostface in einer Gasse in New York angegriffen wird. Sie schreit auf, und die Straße wimmelt von Gangstern, die angerannt kommen, aus Autos springen, mit Seilen eines Hubschraubers heruntergelassen werden, und schließlich taucht ein Nachzügler auf einem Elektroroller auf. Da habe ich tatsächlich gelächelt.

Die Dinge geraten außer Kontrolle, aber nicht auf eine gute Weise.

Ich erwarte keine komische Brillanz, ganz im Gegenteil. Ich erwarte Jugendkomödie, die sich mit Rassismus, Sex und Toilettenhumor beschäftigt. Das ist in Ordnung, besonders wenn man eine ganze Reihe brillanter Horrorfilme parodieren kann, wie Get Out, Sinners, M3GAN und Terrifier, um nur einige zu nennen. Ein ganzes Team aus Drehbuchautoren, Regisseuren, Produzenten und Schauspielern zusammenzustellen und es zu schaffen, eine 90-minütige Komödie zu schaffen, die kaum ein Lachen hervorruft, ist an sich schon faszinierend. Dazu kommt, dass ein Großteil des Humors darin liegt, dass die Schauspieler Grimassen ziehen oder alberne Stimmen machen. Es gibt nur sehr wenige Schauspieler, die so einen Humor hinbekommen, und Marlon Wayans und Co. gehören nicht dazu.

Klar, ich kann ein wählerischer Zuschauer sein, aber ich liebe heimliche Freuden, einschließlich alberner Filme, Filme, die so schlecht sind, dass sie gut sind. Das ist der Punkt, an dem ich mir gewünscht hätte, dass Scary Movie gelandet wäre, weil die Grundprämisse so einfach ist und man daraus etwas verdammt Lustiges machen könnte. Es ist kindisch, aber auf die falsche Art, laut, aber peinlicher als alles andere, und man schämt sich fast im Namen der Darsteller und möchte fast Geld für Schaufeln sammeln, um ihnen zu helfen, ihre jeweiligen Karrieren zu begraben. So schlimm? Ja, so schlimm ist es. Was wir bekommen, ist eine Komödie, die eigentlich gar nicht lustig ist.

Aber weißt du was? Ich habe zwei positive Dinge über Scary Movie zu sagen. Das erste ist, dass es endet. Das zweite ist, dass es die scharfen Rezensionen der Kritiker zu aktualisierten Covern annimmt. Leider ist das unendlich unterhaltsamer als der Inhalt selbst. Bitte tu dir selbst einen Gefallen und verbringe deine Zeit damit, etwas anderes zu schauen, das wirklich lustig ist.