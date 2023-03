HQ

Es gibt einen besonderen Platz in meinem Herzen für narrative Einzelspieler-Spiele, die etwa acht Stunden lang sind. Ich liebe ein gutes RPG oder einen kompetitiven Shooter, aber es gibt nichts Schöneres, als sich hinzusetzen und ein Spiel in seiner Gesamtheit in zwei oder drei Sitzungen genießen zu können. Geben Sie Scars Above ein. Dieses Science-Fiction-Third-Person-Action-Abenteuer aus Mad Head Games spielt auf einem grausamen und unversöhnlichen Planeten, auf den die Protagonistin Dr. Kate Ward und ihre Freunde nach einer Interaktion mit einem mysteriösen außerirdischen Artefakt transportiert wurden.

Diese Erzählung hat diese Aura des Mysteriums und der Intrigen und ist aufregend zu folgen, aber sie wirkt nicht besonders revolutionär. Die deutlichen Einflüsse von H.R. Giger und anderen Science-Fiction-Werken scheinen durch, und es sorgt für eine Geschichte, die einfach unterhaltsam ist, aber nicht mit dem, was sie bietet, aus den Socken hauen wird.

Viele Action-Adventure-Spiele würden eine Geschichte wie Scars Above auch als reine Überlebensgeschichte behandeln, und während dieser Titel diese Beats trifft, geht es im Spiel auch mehr darum, zu dokumentieren, zu entdecken und zusammenzusetzen, was diese Welt ist und wie Sie tatsächlich hierher gekommen sind. Sie werden Kates wissenschaftliche Fähigkeiten nutzen, um die Fauna, Flora und Umwelt der Welt zu analysieren und zu studieren, während Sie ihr technologisches Know-how nutzen, um mächtige Waffen zu konstruieren, die in der Lage sind, die fiesen aggressiven Spezies, die auf der Welt leben, ein oder zwei Pflöcke zu schlagen. Und wie ihr daraus schließen könnt, ist der Kampf auch ein entscheidender Teil des Scars Above-Gameplay-Zyklus.

Mit einer Sammlung von elementar abgestimmten Waffen sowie einer Liste von herstellbaren Verbrauchsmaterialien und zeitgesteuerten Fähigkeiten muss Kate gegen die Kreaturen kämpfen, die sie angreifen. Da Scars Above ein ziemlich lineares Spiel ist, beinhaltet dies zum größten Teil, Feinde auszuschalten, die in Kates Weg auftauchen, aber gelegentlich muss sie sich mit einer größeren Gruppe von Feinden auseinandersetzen, die in einer Art Arena existieren, wobei diese Art von Gameplay auch die Art und Weise ist, wie Bosse eingeführt werden.

Aus meiner Erfahrung spielt sich der Kampf tatsächlich sehr flüssig ab und hat eine interessante Tiefe. Die Art und Weise, wie die verschiedenen Elementartypen miteinander interagieren (zum Beispiel wird ein nasser Gegner zusätzlichen Schockschaden erleiden), zusätzlich zu den einzigartigen Angriffsstilen der Schusswaffen, sorgt für ein Erlebnis, bei dem der Spieler viele Optionen hat. Und die Mobilität von Kate sorgt dafür, dass sich die Dinge rasant und actiongeladen anfühlen, ohne Kate wie eine unbezwingbare Actionheldin erscheinen zu lassen, die nicht immun gegen Ausdauer ist und den Tod nicht achselzuckt - selbst wenn sie es tut, aber es gibt einen sehr guten erzählerischen Grund dafür. Die Bossgegner bringen auch einzigartige Mechaniken mit, bei denen dein Verständnis der Elementarsuite auf die Probe gestellt wird, obwohl ich die Bosse nie wirklich als Bedrohung oder Herausforderung im großen Schema der Dinge empfunden habe.

Aber hier ist die Sache, während ich den Kampf von Scars Above mag und die Geschichte schätze, finde ich mich anderswo weniger beeindruckt. Das Fähigkeitsverbesserungssystem dreht sich darum, Wissenswürfel aufzunehmen, die auf jedem Level verstreut sind, wobei ein einzelner Fähigkeitspunkt belohnt wird, sobald Sie eine bestimmte, aber unklare Menge an "Wissen" erworben haben. Wenn man bedenkt, dass diese nicht gerade schwer zu erkennen oder zu finden sind, fühlt sich der ganze Prozess ein bisschen eintönig an und als ob er nie wirklich versteht, was er sein will. Auf der einen Seite studierst du neue Lebensformen, denen du für Wissen begegnest, und auf der anderen Seite nimmst du einfach einen schwebenden Ziegelstein in der Mitte deines Weges auf. Es funktioniert nicht ganz.

Hinzu kommen die Visuals. Während ich sagen werde, dass Scars Above im Allgemeinen feine und angenehme Grafiken hat, sind die Gesichtsanimationen abscheulich und tatsächlich ziemlich erschreckend. Wenn Sie jemals einen Androiden in einem Film mit einem Silikongesicht gesehen haben, der Emotionen zeigt, indem er nur seinen Mund bewegt, dann ist dies genau die Art und Weise, wie Scars Above's-Charaktere erscheinen. Sie sind überhaupt nicht lebensecht, und es macht es sehr schwierig, die Schwere in Zwischensequenzen zu schätzen, wenn sich die Charaktere gefälscht fühlen.

Davon abgesehen fühlen sich die Monster echt an und sind ziemlich fiese Arbeit. Mad Head Games hat eindeutig viel Zeit in Anspruch genommen, um ein gruseliges Ökosystem zu erforschen und zu schaffen, durch das Kate kauen kann, denn die Monster, denen du in Scars Above begegnen wirst, sind verrückt und beunruhigend. Sie sind nicht besonders schwer zu töten, wohlgemerkt (abgesehen von den giftigen humanoiden Pilzen), aber es macht Spaß, mit ihnen zu kämpfen.

Aus meiner Erfahrung mit dem Spiel sind die Umgebungsrätsel auch ein bisschen Hit oder Miss. Einige sind etwas zu einfach und fordern Sie im Wesentlichen auf, Leistungskerne zur richtigen Zeit zu entfernen, um ein Problem zu lösen, während andere ein Ärgernis sein können. Ich hatte eine besonders schwierige Zeit mit einem der frühesten Rätsel, da die Mechanik des Drehens von Tetraedern für ein bestimmtes Muster mit einer Maus überhaupt nicht gut funktionierte, was dazu führte, dass ich den Gegenstand ziellos herumschüttelte, bis er schließlich in der richtigen Position landete.

Ich weiß es jedoch zu schätzen, dass Mad Head Games Scars Above nicht übermäßig kompliziert hat. Was Sie sehen, ist das, was Sie bekommen, und das ermöglicht es Ihnen, das Gameplay wirklich zu erleben und in es einzutauchen, ohne sich um übermäßiges Ressourcenmanagement, mehrere Fähigkeitenbäume oder große offene Welten kümmern zu müssen, die mit ermüdenden Sammlerstücken zum Leben erweckt werden, nach denen Sie jagen können. Dies ist ein geradliniges, erzählerisches Einzelspielerspiel, und das sollte heutzutage gefeiert werden.

Alles in allem ist Scars Above ein unterhaltsames, aber vertrautes Action-Abenteuer, das zwar seine Mängel hat, aber durch genügend fesselnde Gameplay-Elemente und Tropen unterstützt wird, dass man bis zum Ende seiner relativ kurzen (für diese Ära der Spiele) Geschichte kommen möchte. Es wird dich nicht von den Füßen hauen, aber wenn du nach etwas Neuem suchst, das du über ein Wochenende verteilen kannst, ist Scars Above ein idealer Kandidat.