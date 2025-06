Scarlett Johansson wird Engländerin in My Mother's Wedding

Der Juli wird ein großer Monat für Scarlett Johansson, denn nachdem sie die Marvel Cinematic Universe verlassen hat, hat sie ein neues großes Franchise gefunden, an das sie sich in Form der Jurassic World -Serie binden kann. Der nächste große Streifen, Die Wiedergeburt, debütiert bald, aber darüber hinaus wissen wir auch von einem weiteren Film, in dem Johansson mitspielen wird.

Es ist bekannt als North Star (My Mother's Wedding) und es ist ein emotionales Drama, das drei Schwestern folgt, die sich versammeln und über ihre Trivialitäten hinwegkommen müssen, während die... nun ja... Hochzeit ihrer Mutter. Johansson spielt hier neben Sienna Miller und Emily Beecham, Kristin Scott Thomas spielt die titelgebende Mutter, und da alle diese Schauspielerinnen entweder Engländerinnen oder in Großbritannien aufgewachsen sind, konkurriert Johansson mit ihnen, indem sie einen eigenen welligen englischen Akzent liefert.

Was das Premierendatum für My Mother's Wedding betrifft, so ist dies für den 8. August angesetzt, und was die eigentliche Handlung betrifft, kannst du es unten sehen.

"In dieser herzlichen und lustigen Geschichte kehren drei Schwestern (Scarlett Johansson, Sienna Miller, Emily Beecham) für einen bedeutsamen Anlass in das Haus ihrer Kindheit zurück: die dritte Hochzeit ihrer zweimal verwitweten Mutter (Kristin Scott Thomas). Am Wochenende versammelt sich die Familie, um die neue Hochzeit zu feiern, aber Mutter und Töchter sind gleichermaßen gezwungen, die Vergangenheit zu besuchen und sich der Zukunft zu stellen, und das alles mit Hilfe einer bunten Gruppe unerwarteter Hochzeitsgäste."