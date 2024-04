Scarlett Johansson und Channing Tatum spielen die Hauptrollen in dem von Apple und Sony produzierten Fly Me to the Moon

Der Film Fly Me to the Moon hat einen kleinen Albtraum hinter sich, wenn es um seine Entstehung geht. Ursprünglich war geplant, dass die langjährigen Freunde und Marvel Co-Stars Chris Evans und Scarlett Johansson die Hauptrolle spielen würden, während Jason Bateman als Regisseur ausgewählt wurde, aber dann verließ Bateman die Serie aufgrund kreativer Differenzen und weil der Prozess der Suche nach einem Ersatzregisseur länger dauerte als erwartet, musste auch Evans aussteigen. Dies bedeutete letztendlich, dass Channing Tatum einspringen und Evans' Rolle übernehmen durfte, während Greg Berlanti anstelle von Bateman hinter dem Regiestuhl Platz nehmen durfte.

Aber wie auch immer, mit all dem im Hinterkopf hat es Fly Me to the Moon geschafft, gemacht zu werden, und es bereitet sich jetzt darauf vor, tatsächlich zu debütieren. Der Film folgt einem Marketing-Manager (Johansson) und einem Startdirektor (Tatum), die von der NASA angeheuert werden, um während des Wettlaufs ins All eine gefälschte Mondlandung zu erstellen, falls die echte Mission fehlschlägt. Der Film wurde einst als Project Artemis synchronisiert, hat aber jetzt seinen richtigen Titel enthüllt, da er auf seine Premiere im Juli blickt.

Da Fly Me to the Moon am 12. Juli in die Kinos kommt (und schließlich auf Apple TV+, höchstwahrscheinlich, weil Apple ihn zusammen mit Sony Pictures produziert hat), kannst du den Trailer für den Streifen unten neben der Inhaltsangabe sehen.

Inhalt: "Scarlett Johansson und Channing Tatum spielen einen Werbehai aus den 1960er Jahren und einen vorschriftsmäßigen Launch-Regisseur auf einer Mission, die vor dem Hintergrund der historischen Mondlandung der NASA auf dem Spiel steht."