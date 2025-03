Scarlett Johansson über den Status von Black Widow: "Natasha ist tot"

Da das Multiversum in vollem Gange ist, kann wirklich alles im Marvel Cinematic Universe passieren und bis zu einem gewissen Grad immer noch Sinn ergeben. Trotz der Tatsache, dass Scarlett Johanssons Black Widow ihr Leben während Avengers: Endgame gab, hoffen viele immer noch, dass sie eines Tages zurückkehren und eine ihrer berühmtesten Rollen wieder aufnehmen wird. Johansson sieht darin jedoch keinerlei Zukunftsidee.

Im Gespräch mit InStyle erklärte Johansson Folgendes: "Natasha ist tot. Sie ist tot. Sie ist tot. Okay? Sie wollen es nur nicht glauben. Sie sagen: 'Aber sie könnte zurückkommen!' Schauen Sie, ich glaube, das Gleichgewicht des gesamten Universums wird in ihrer Hand gehalten. Wir werden es loslassen müssen. Sie hat die Welt gerettet. Lass sie ihren Heldenmoment haben."

Das Interessante an dieser Aussage ist, dass Johansson ausdrücklich andeutet, dass ihre Version von Natasha Romanoff tot ist, also könnten wir eines Tages jemand anderes den Namen Black Widow erben, so wie Anthony Mackies Sam Wilson zu Captain America wurde? Vielleicht eine andere Person, die das Red Room -Training durchlaufen hat...? Was denkst du?