Scarlett Johansson ist die umsatzstärkste Schauspielerin aller Zeiten an den Kinokassen

Es ist nicht gerade eine große Überraschung, dass die umsatzstärksten Schauspieler aller Zeiten an den KinokassenMarvel Cinematic Universe aktuelle Stars oder Alumni sind. Schließlich ist das Kinouniversum mit Abstand das erfolgreichste Kino-Franchise. Aber was Sie vielleicht überrascht, ist, wer in dieser Gruppe tatsächlich die erfolgreichste Person der Gruppe ist.

Lange Zeit kämpften Samuel L. Jackson und Robert Downey Jr. um die Spitze dieser Liste, aber jetzt, nach einem immensen Eröffnungswochenende von Jurassic World: Rebirth, hat Scarlett Johansson ihre ehemaligen Avengers Teamkollegen überholt und führt die Liste an.

Laut The Numbers hat Johansson dazu beigetragen, erstaunliche 14,614 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen zu generieren, wobei die Marvel -Filme den Hauptbeitrag zu dieser Zahl leisten. Dies liegt nun vor Jacksons 14,605 Milliarden US-Dollar und Downey Jr.s 14,315 Milliarden US-Dollar. Eine Zeit lang war Zoe Saldana mit 14.233 Dollar die Hauptdarstellerin an den Kinokassen, aber Johansson hat das inzwischen übertroffen.

Zugegeben, dies wird wahrscheinlich ein kurzfristiger Rekord sein, denn es wird erwartet, dass Saldana später in diesem Jahr die Liste anführen wird, wenn Avatar: Fire and Ash eintrifft und zweifellos mindestens eine Milliarde Dollar verdienen wird. Danach wird Downey Jr. noch einmal zu Wort kommen, wenn Avengers: Doomsday Ende 2026 debütiert.