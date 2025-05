Scarlett Johansson ist der Meinung, dass Avengers: Endgame für den besten Film hätte nominiert werden sollen

HQ

Es scheint, dass Scarlett Johansson nicht allzu glücklich darüber ist, dass die Oscars Marvel-Filme brüskieren. Konkret hält sie daran fest, dass der BlockbusterAvengers: Endgame von 2019 eine Nominierung für den besten Film hätte erhalten sollen.

"Wie konnte es sein, dass dieser Film nicht für einen Oscar nominiert wurde?" fragte Johansson in einem Interview mit Vanity Fair. "Es war ein unmöglicher Film, der nicht hätte funktionieren sollen, der wirklich als Film funktioniert - und außerdem ist es einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten."

Endgame war für einen Oscar nominiert, aber für visuelle Effekte. Endgame war für Johansson besonders bemerkenswert, da es um den Tod ihres Marvel-Helden Black Widow ging. Auf die Frage nach einer Rückkehr sagte Johansson Folgendes:

"Es wäre sehr schwer für mich zu verstehen, in welcher Funktion [eine Rückkehr] für mich Sinn machen würde, für den Charakter, den ich spiele. Ich vermisse meine Kumpels und würde wirklich gerne für immer mit ihnen zusammen sein, aber was an der Figur funktioniert, ist, dass ihre Geschichte abgeschlossen ist. Damit will ich mich nicht anlegen. Auch für die Fans ist es wichtig."

Die Oscars waren noch nie zu freundlich zu Blockbustern. Vor allem Superheldenfilme wurden oft den Kategorien Make-up und Effekte überlassen, wobei nur wenige Schauspieler, Regisseure und mehr Preise für sie gewannen. Vielleicht könnte sich das ändern, aber da Marvel seit Endgame Schwierigkeiten hat, seine Gesamtqualität zu halten, könnte es im Moment größere Fische zu braten haben.