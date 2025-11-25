Scarlett Johansson bestätigt, dass sie in ihrem ersten Horrorfilm mitspielen wird

HQ

Obwohl Scarlett Johansson eine mehrfach preisgekrönte Schauspielerin ist, die sowohl einen BAFTA als auch einen Tony gewonnen hat und zudem für zwei Oscars nominiert wurde, hat sie nie davor zurückgeschreckt, ernstere Produktionen mit kommerzielleren und nerdigeren Filmen zu mischen.

Wir haben sie in Ghost in the Shell, im MCU und zuletzt in Jurassic Park gesehen – und jetzt sieht es so aus, als wäre als nächster Horrorfilm dran. Deadline berichtet, dass dies ihr erster Film in diesem Genre überhaupt sein wird, und offenbar wird es eine völlig neue Geschichte im Exorzist-Universum sein, wenn auch ohne Bezug zu früheren Projekten.

Der Drehbuchautor und Regisseur ist der Horror-Meister Mike Flanagan, der zuvor unter anderem The Haunting of Hill House und Midnight Mass gemacht hat, und er sagt Folgendes dazu:

"Scarlett ist eine brillante Schauspielerin, deren fesselnde Darstellungen immer geerdet und echt wirken – von Genrefilmen bis zu Sommer-Blockbustern –, und ich könnte nicht glücklicher sein, dass sie in diesem Exorzist-Film mitmacht."

Die Beteiligung sowohl von Flanagan als auch von Johansson zeigt eindeutig große Ambitionen mit einem beträchtlichen Budget, und wir freuen uns darauf, in Zukunft mehr zu erfahren.