Scarlett Johansson bestätigt, dass sie im neuen Jurassic World-Film mitspielt

Es wurde gemunkelt, dass Scarlett Johansson im kommenden Jurassic World-Film mitspielen würde, aber jetzt haben wir eine offizielle Bestätigung von der Schauspielerin selbst. In einem Interview mit Comicbook.com sagte Johansson Folgendes über den Film:

"Das Drehbuch ist so unglaublich. David Koepp hat es geschrieben. Er kehrte nach etwa 30 Jahren zurück, um das Drehbuch zu schreiben. Er ist so leidenschaftlich dabei, was so großartig ist."

Es scheint, dass Johansson ein langjähriger Fan des Franchise ist und seit dem Revival mit Jurassic World versucht hat, daran zu arbeiten. "Ich bin so ein großer Fan des Franchise und ein großer Nerd dafür. Ich denke nur, ich kann nicht einmal, ich kneife mich", sagte sie. "Ich versuche seit über 10 Jahren, auf jede erdenkliche Weise in dieses Franchise einzusteigen. Ich dachte mir: 'Ich werde in den ersten fünf Minuten sterben! Ich kann von allem gefressen werden! Ich werde den Bastelservice machen!' Ich werde alles dafür tun. Die Tatsache, dass es zu diesem Zeitpunkt auf diese Weise passiert ist, ist einfach unglaublich. Ich kann es nicht glauben."

Der nächste Jurassic World-Film soll 2025 erscheinen.