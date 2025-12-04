Scarlett Johansson befindet sich in den letzten Verhandlungen für eine Rolle in The Batman - Part II

HQ

The Batman - Part II hat nach dem Erfolg des ersten Films eine holprige Reise hinter sich. Ursprünglich sollte es im Herbst 2025 erscheinen, wurde später auf den Herbst 2026 verschoben und dann erneut auf Oktober 2027.

Wie wir bereits berichtet haben, sollen die Dreharbeiten im Frühjahr nächstes Jahr beginnen, daher scheint es, als könnten sie diesmal tatsächlich an das Veröffentlichungsdatum bleiben. Und nun gibt es Anzeichen dafür, dass die Arbeit in vollem Gange ist. Deadline berichtet, dass die ehemalige Marvel-Heldin Scarlet "Black Widow" Johansson sich in den letzten Verhandlungen für eine noch nicht enthüllte Rolle in The Batman - Part II befindet.

Wir können nur spekulieren, wen sie spielen wird. Es gibt mehrere mögliche ikonische Charaktere wie Harley Quinn, Poison Ivy, Talia al Ghul und Lady Shiva – oder bodenständigere Charaktere wie Barbara Gordon oder Vicki Vale. Wir stellen jedoch fest, dass viele in den Kommentarbereichen der sozialen Medien auf Andrea Beaumont hoffen – was zweifellos aufregend wäre.

Was hältst du von Scarlett Johansson in The Batman - Part II und welche Rolle hoffst du, dass sie spielen wird?