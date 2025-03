Scarlet Witch wird nicht in Avengers: Doomsday oder Secret Wars zurückkehren

HQ

Es sieht so aus, als ob wir in den kommenden Avengers-Filmen keine Rückkehr von Scarlet Witch oder einen Cameo-Auftritt bekommen werden. Obwohl ihre Figur am Ende von Doctor Strange in the Multiverse of Madness zu sterben scheint, hat Elizabeth Olsen in der Vergangenheit gesagt, dass sie für eine Rückkehr in die Rolle bereit wäre.

Diese Rückkehr ist im Moment einfach nicht gegeben. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter bestritt Olsen ihre Beteiligung anAvengers: Doomsday oder Secret Wars und sagte, sie sei in die USA zurückgekehrt, um einen Pilotfilm für FX zu drehen, während die Marvel-Dreharbeiten in London stattfinden.

"Ich habe das erst vor etwa sechs Jahren realisiert, aber weil Marvel und sein Einfluss so viel Zeit und Raum in der Welt einnehmen, ist es für mich wirklich wichtig, Entscheidungen außerhalb von Marvel zu treffen, die meinen eigenen Geschmack widerspiegeln." sagte Olsen. "Dein Geschmack macht dich zu dem Künstler, der du bist, und das war nichts, worüber ich nachgedacht habe, als ich anfing zu arbeiten. Die Möglichkeit, zu Filmen wie [The Assessment] zurückzukehren, ist also ein Spiegelbild der Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, und meines eigenen persönlichen Geschmacks."

Wenn man bedenkt, wie sehr die Fans Olsens Leistung als Scarlet Witch lieben, werden sie auf ihre Rückkehr warten, aber es ist ein Cameo-Auftritt aus der unglaublich langen Liste potenzieller Auftritte, die in den kommenden Avengers-Filmen stattfinden könnten oder auch nicht.