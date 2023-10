Scarlet Witch ist tot, lang lebe die Königin des Chaos

HQ

Am Ende von Doctor Strange in the Multiverse of Madness ließ Wanda Maximoff / Scarlet Witch einen Berg auf sich fallen und viele fragten sich, ob die Kraft ausreichen würde, um tatsächlich der letzte Nagel in ihrem Sarg zu sein. Es stellte sich heraus, dass es so war.

Wie FandomWire in The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline Book bemerkt hat, wird ausdrücklich erwähnt, dass im Herbst 2024 die 616-Version von Wanda (die Böse) Wundagore zerstört, indem sie es auf sich selbst fallen lässt, während 838-Wanda versichert, dass ihre Jungs geliebt werden, was "zwei große Bedrohungen für das gesamte Multiversum beendet".

Also, lange Rede, kurzer Sinn, die Hauptversion der Erde von Wanda, diejenige, die Thanos in Avengers: Infinity War und Endgame bekämpft hat, ist tot und fertig. Aber es gibt immer noch andere Wandas da draußen, also wird Marvel zweifellos einen Weg finden, Elizabeth Olsen zurück ins MCU zu bringen.