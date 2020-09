Scarlet Nexus lässt uns Protagonisten wählen

Scarlet Nexus war ein großes Thema der diesjährigen Tokyo Game Show. Game Director Kenji Anabuki und Game Producer Keita Iizuka waren auf der Online-Bühne, um neues Gameplay zu demonstrieren und eine grobe Vorstellung ihres "Brainpunk"-Rollenspiels zu geben. In einem Clip sehen wir einige Nebencharaktere in Aktion, an anderer Stelle wurde der Titelsong "Dream In Drive" der Musikgruppe The Oral Cigarettes vorgestellt.

Die spannendste Information ist aber sicher, dass Scarlet Nexus nicht nur aus der Sicht von Yuito Sumirage gespielt wird, der uns bislang als Hauptfigur des Spiels vorgestellt wurde. Bandai Namco lässt uns zu Beginn des Spiels die Wahl, ob wir das Geschehen mit ihm oder Kasane Randall erleben wollen. Kasane ist eine mysteriöse junge Frau, die bereits in den bisherigen Trailern prominent platziert wurde. Obwohl uns aktuell genauere Informationen fehlen, scheint sich die Story von Scarlet Nexus abhängig von unserer Wahl zumindest leicht zu verändern.