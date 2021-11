Scarlet Nexus bündelt Skins und Nebengeschichten in neuem Saison Pass

HQ

Bandai Namco hat gestern weitere Inhalte für Scarlet Nexus veröffentlicht und gleichzeitig deutlich gemacht, dass sich die Fans auf zusätzliche Überraschengen freuen dürfen. Am 17. November erschien das DLC "Bond Enhancement Pack 1" (Preis: 8 Euro), das allen Spielfiguren ein Kostüm, sowie ein frisches Waffen-Set spendiert. Mit euren Verbündeten dürft ihr in neuen Bond-Episoden mehr Zeit verbringen, was mit der Freischaltung entsprechender SAS-Fähigkeiten einhergeht, die es im Hauptspiel nicht gibt.

Neben dem Add-On ist ein Saison Pass aufgetaucht, der zum Preis von 20 Euro insgesamt drei DLCs in sich vereint. Aus der Produktbeschreibung geht lediglich hervor, dass weitere Skins und Bond-Episoden geplant sind und dass sich die Inhalte voneinander unterscheiden. Wann Käufer mit der Auslieferung der entsprechenden Updates rechnen dürfen, ist aber nicht bekannt.