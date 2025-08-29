Scarface Neustart mit Danny Ramirez in der Hauptrolle bestätigt

Also, es passiert wieder. Sag Hallo zu meinem kleinen Reboot! Ja, Scarface wird für ein modernes Publikum neu interpretiert, und der Schauspieler Danny Ramirez schlüpft in die Rolle des ikonischen Gangsterbosses. Das Projekt wird mit dem Produzenten Tom Culliver entwickelt, und das Ziel ist es nicht, De Palmas Klassiker faul neu zu verfilmen, sondern etwas zu schaffen, das dem ursprünglichen Roman von Trail aus dem Jahr 1930 näher kommt.

Im Gespräch mit Deadline erklärte Culliver:

"Wir werden uns nicht auf etwas einlassen, wenn wir nicht einen völlig einzigartigen, frischen Weg haben. Du willst keine Sachen machen, bei denen du nur Dinge um der Remakes willen neu auflegst. Wir werden das nicht feige tun; Wir haben etwas mit dem Material zu sagen. In den letzten 20 Jahren gab es zu viel davon, um einfach Remakes zu machen, weil man sich an ein Publikum klammern kann, das in die IP eingebaut ist. Man muss eine neue Geschichte darin erzählen können."

Mit anderen Worten, dies soll nicht nur ein weiteres hohles Remake sein. Für Ramirez ist die Rolle nichts weniger als ein Traumprojekt. Nach Auftritten in Top Gun: Maverick und Captain America: Brave New World sagt er, dass er bereit ist, als Hauptdarsteller ins Rampenlicht zu treten. Die Rolle gibt ihm auch die Möglichkeit, sowohl sein kolumbianisches als auch sein mexikanisches Erbe zu ehren.

Die Geschichte von Scarface wurde bereits zweimal adaptiert: zuerst in Howard Hawks' Scarface - Die Schande der Nation (1932) und später in De Palmas Kultklassiker von 1983 mit Al Pacino in der Hauptrolle.

Die große Frage ist nun: Brauchen wir wirklich eine dritte Version von Scarface ? Oder sind Sie neugierig darauf, wie Ramirez sich die Rolle zu eigen macht?