Scalper sind verrückt nach Pokémon-Karten im Van-Gogh-Museum

Scalper sind bereit, große Anstrengungen zu unternehmen, um limitierte oder hochpreisige Gegenstände in die Hände zu bekommen, aber nur wenige Dinge verursachen Scalper-Amokläufe so sehr wie Pokémon-Merchandise. Wir haben bereits in der Vergangenheit berichtet, dass exklusive Merchandising-Artikel kommen werden, um eine Zusammenarbeit zwischen Pokémon und dem Van-Gogh-Museum zu feiern.

Jetzt haben wir Filmmaterial aus dem Museum, wo Scalper sich beeilt haben, Karten mit Pikachu mit Hut in großen Mengen zu kaufen. Es wurde so schlimm, dass das Museum seine Politik bezüglich des Kaufs der Gegenstände ändern musste. Es erlaubt nur einen von jedem einzigartigen Gegenstand für Ticketinhaber, was bedeutet, dass Sie nicht einfach den ganzen Ort fegen können.

Das Seltsame daran ist, dass die Van-Gogh-Kollaboration erst in ein paar Tagen läuft und bis zum 7. Januar verfügbar sein wird, wobei die spezielle Pikachu-Karte bei jedem gültigen Kauf auf der Pokémon Center-Website erhältlich ist. Aber wie immer werden Scalper skalpieren. Stellen Sie nur sicher, dass Sie nicht in ihre Falle tappen und eine ihrer Karten bei eBay kaufen.