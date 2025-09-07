Scalper schlagen wieder zu: PS5 Pro Ghost of Yotei-Cover in Sekunden verschwunden

HQ

Scalper - die Geißel des Universums - haben wieder einmal zugeschlagen und eine limitierte Veröffentlichung ruiniert. Leider ist das etwas, woran sich viele von uns gewöhnt haben. Und das nicht nur in Spielen und Konsolen, sondern auch in unzähligen anderen Märkten. Das ist nichts Neues, und seit der Einführung der PlayStation 5 und Xbox Series X/S haben Fans immer wieder gesehen, wie limitierte Produkte in Sekundenschnelle verschwunden sind, nur um dann zu unverschämten Preisen wieder bei eBay aufzutauchen. Das neueste Opfer: die PS5 Pro-Platten im Ghost of Yotei-Stil.

Diese Special Edition-Cover, die exklusiv über Sonys eigenen Store für 65 US-Dollar verkauft wurden, erschienen kaum online, bevor sie wieder verschwunden waren. Innerhalb von nur einer Minute war der Bestand vernichtet - und schon bald begannen die Angebote bei eBay für zwischen 230 und 500 US-Dollar zu überfluten. Kurz gesagt, ungefähr so viel wie eine PlayStation 5 bei der Markteinführung gekostet hat.

Auf Reddit füllten sich die Threads schnell mit frustrierten und besiegten Posts. Ein Nutzer gab zu, dass er völlig aufgehört hatte, es zu versuchen, und behauptete: "Man kann nichts von Sonys Website kaufen, ohne Bots oder göttliche Intervention." Andere stimmten dem zu und wiesen darauf hin, dass Scalper (wie immer) das Erlebnis für echte Spieler ruinieren.

Dieses Problem ist nicht nur bei Sony zu finden. Anfang dieses Jahres stand Nvidia bei der Einführung seiner RTX 50-Serie vor genau dem gleichen Problem. Auch die Fans von Games Workshop und Warhammer 40.000 wurden von der gleichen Scalper-Kultur hart getroffen. Die Frustration wächst weltweit, und die Fans fordern Veränderungen.

Die Frage ist nun: Wie können Unternehmen sich – und ihre Kunden – vor Bots und Scalpern schützen? Vielleicht ist es an der Zeit, das Konzept der limitierten Editionen ganz über Bord zu werfen? Sollten diese Produkte ganz aufhören, online verkauft zu werden, oder gibt es eine andere Möglichkeit für Verlage und Hersteller, ihre Communities vor diesem endlosen Kreislauf zu schützen?