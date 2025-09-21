Scalebound hätte anders sein können, behauptet ein japanischer Verleger Hideki Kamiya

HQ

Bis heute ist eines der größten "Was wäre, wenn"-Szenarien in der Spielebranche Scalebound, ein Actionspiel, das bei PlatinumGames mit finanzieller und veröffentlichungsfreundlicher Unterstützung von Microsoft in Produktion war. Es war ein Spiel, das die Aufmerksamkeit vieler auf sich zog, als es angekündigt wurde, und dann noch mehr Leute enttäuschte, als es schließlich abgesetzt und eingestellt wurde.

In letzter Zeit gab es Hoffnungen, dass Scalebound irgendwann neu gestartet werden könnte, aber es scheint immer noch unwahrscheinlich, dass das Spiel das Licht der Welt erblicken wird. Wir sagen dies, da der ehemalige PlatinumGames -Lead Hideki Kamiya, der jetzt den Entwickler Clovers Inc. leitet und an einer Fortsetzung von Okami arbeitet, mit VGC gesprochen hat, in dem er andeutete, dass die Dinge für Scalebound anders hätten laufen können, wenn das Spiel von einem japanischen Publisher unterstützt worden wäre.

"Ich denke, es wäre anders gewesen. Ich meine nicht, dass das Spiel unbedingt fertiggestellt und veröffentlicht worden wäre, wenn es ein japanischer Publisher gewesen wäre, aber ich kann mir vorstellen, dass sich der Prozess selbst anders abgespielt hätte.

"Japanische Unternehmen neigen dazu, offener für neue Herausforderungen zu sein, und ich denke, die Gespräche wären positiver gewesen, nach dem Motto: 'Okay, wie sollten wir das gemeinsam angehen?' Für mich persönlich scheinen Verlage in Übersee ein viel stärkeres Verlangen zu haben, so schnell wie möglich ein fertiges Produkt zu sehen. Wenn es ein japanischer Verlag gewesen wäre, hätten sie uns vielleicht mehr Spielraum gegeben.

"Wir sprechen über diesen speziellen Titel als Beispiel, aber ich möchte nicht, dass es Missverständnisse gibt - das Scheitern von Scalebound lag letztendlich in der Verantwortung von PlatinumGames, mich als Director eingeschlossen. Aber da ich jetzt Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ausländischen Verlagen habe, habe ich das Gefühl, dass wir, wenn sich die Gelegenheit jemals wieder bietet, einen Weg finden werden, die Stärken beider Seiten zu nutzen."

Möchten Sie, dass Scalebound letztendlich Realität wird?