Sayonara Wild Hearts gerade auf PS5 veröffentlicht

HQ

Während der letzten Annapurna Interactive Showcase hat der Entwickler Simogo gerade beschlossen, eine PS5-Version seines Rhythmusspiels Sayonara Wild Hearts zu veröffentlichen. Dies wird das erste Mal sein, dass eine native Version des Titels der aktuellen Generation verfügbar ist, und es stellt sich auch die Frage, wann oder ob wir auch mit einer Xbox Series X/S-Edition rechnen können.

Diese PS5-Version enthält auch ein neues Update für das Spiel, das den Remix Arcade -Modus exklusiv für diese Konsole hinzufügt. Dies ist ein Modus, in dem die Spieler "durch einen brandneuen PS5-exklusiven Spielmodus rasen und Highscores in endlos wiederspielbaren Levels zu einer zufälligen Auswahl an Songs im kultigen Soundtrack des Spiels jagen" müssen.

Aber das war noch nicht alles, Sayonara Wild Hearts auf PS5 wurde verbessert, um mit 4K-Grafik und bis zu 120 FPS zu laufen. PS4-Besitzer können sogar auf diese neue Version des Spiels upgraden, vorausgesetzt, beide Plattformen sind mit demselben Sony-Konto verknüpft.

Schauen Sie sich unten den PS5-Trailer für das Spiel an.