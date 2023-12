Saw XI für September 2024 bestätigt

Die Saw-Filme hatten im Laufe der Jahre definitiv ihre Höhen und Tiefen, aber Saw X wurde von den Fans ziemlich gut aufgenommen, als er Anfang des Jahres Premiere feierte. Deshalb war es nicht besonders überraschend, als Kevin Greutert, der Regisseur des Films, einen weiteren Film ankündigte, auch wenn er nicht an einer direkten Fortsetzung interessiert zu sein schien. Das war vor zwei Monaten, man kann also mit Sicherheit sagen, dass Saw wieder auf der Überholspur ist.

Weil Lionsgate nicht gerade bestätigt hat, dass Saw XI kommt. Uns wurde auch gesagt, dass der Film am 27. September 2024 Premiere feiern soll. Mehr wurde noch nicht verraten, aber die Aussage "Das Spiel geht weiter" lässt es so aussehen, als ob wir nächstes Jahr doch noch eine direkte Fortsetzung erleben werden.