Saw XI als verschrottet gemeldet

Es scheint, dass es keinen elften Film in der Saw-Franchise geben wird, zumindest nicht wie ursprünglich geplant. Ein neuer Bericht enthüllt, dass das Projekt von Anfang an von Problemen geplagt wurde, da Meinungsverschiedenheiten zwischen den Produzenten des Films es einfach unmöglich machten, dass Saw XI Gestalt annahm.

Der Film, der letztes Jahr Premiere feiern sollte, wurde kurz nach dem Kinostart von Saw X angekündigt und sollte am 27. September Premiere feiern, ein Termin, der später auf den 26. September 2025 verschoben wurde.

Darüber hinaus werden finanzielle Probleme und die alternde Gesundheit von Tobin Bell als zwei weitere große Probleme genannt, die über der Produktion hängen. Der heute 81-jährige Schauspieler soll bereits während der Dreharbeiten zum Vorgängerfilm Schwierigkeiten gehabt haben und seine Fähigkeit, in der Rolle des Jigsaw weiterzumachen, wurde daher in Frage gestellt.

Kevin Greutert, der bei "Saw X" Regie führte und zuvor als Cutter an den ersten fünf Filmen der Reihe sowie an "Jigsaw" gearbeitet hatte, kehrte für diesen elften Teil als Regisseur zurück. Was jetzt leider überhaupt nicht zu passieren scheint.