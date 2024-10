SAW wurde zum Sieger des ESL Challenger Katowice 2024 gekürt

HQ

Während wir in der Regel eine vertraute Liste von Teams und Organisationen sehen, die an den ESL Pro League Saisons teilnehmen, gibt es immer eine Handvoll kleinerer, weniger bekannter Namen, die ihr Ticket durch den Gewinn eines ESL Challenger -Events gelöst haben. Der jüngste in diesem Bunde ist SAW, der es am Wochenende geschafft hat, sich mit einem Sieg von ESL Challenger Katowice 2024 einen Platz in Season 21 des Turniers zu sichern.

Im Finale traten Saw und B8 in einem engen Matchup an, in dem alles auf dem Spiel stand. Dazu gehörte nicht nur die Einladung ESL Pro League, sondern auch ein Geldpreis von 50.000 US-Dollar. Nach einem zermürbenden Set setzte sich SAW durch und holte sich den Löwenanteil dieser Preise für sich.

Mit diesem Ergebnis im Hinterkopf schließt sich SAW einer Handvoll anderer Teams an, die sich bereits ihren Platz in ESL Pro League: Season 21 gesichert haben.