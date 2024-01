Saw erhält im März eine Blu-ray-Sammlung zum 20-jährigen Jubiläum, die alle 10 Filme enthält

Ob Sie es glauben oder nicht, 2024 ist es 10 Jahre her, dass der allererste Saw Film veröffentlicht wurde. Um diesen Meilenstein zu feiern, veröffentlicht Lionsgate eine spezielle Blu-ray-Sammlung mit 10 Filmen, die alle Filme des Franchise vom ersten Film bis zum jüngsten Saw X enthält. Die Kollektion ist ab dem 5. März erhältlich und kostet 79,99 US-Dollar. Mit Saw 11, das diesen September erscheinen soll, wird es eine hervorragende Möglichkeit sein, die Serie nachzuholen.

In der Beschreibung der Sammlung heißt es: "Alle 10 Filme des erfolgreichsten Horror-Franchise der Filmgeschichte - einschließlich des neuesten Kapitels, Saw X - sind hier in einem furchterregenden Set versammelt. Spulen wir zurück zum Anfang, wenn Jigsaw zuerst seine teuflisch genialen Fallen auf die moralisch Abtrünnigen stellt und dann seinen langen Weg des Schmerzes bis nach Mexiko reist, in der unerzählten Geschichte von John Kramers Suche nach einem Krebsheilmittel, die ihn zu seinem bisher persönlichsten Spiel inspiriert."

Sie können einen Blick auf die Box-Artworks für die Kollektion werfen: