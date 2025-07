Sausage Party: Foodtopia kehrt im August für eine zweite Staffel zurück

Man kann über Sausage Party sagen, was man will, aber die Leute mögen das Franchise offensichtlich, sonst hätte es keine Nachfolgeserie oder eine zweite Staffel dieser Serie erhalten. Ja, eure Albträume werden wahr, denn im August kehrt Sausage Party: Foodtopia für eine zusätzliche Runde von Episoden zurück, die die Besetzung in eine völlig neue Stadt führen.

Nachdem Food die gesamte Menschheit ausgelöscht hat, hat er nun seine eigene Utopie in der Stadt New Foodland geschaffen, einem einladenden und liebenswerten Ort, der es geschafft hat, die verbliebenen Menschen zu domestizieren, und der ein dunkles Geheimnis verbirgt. Diese Stadt plant eine große Invasion auf das Haus der Protagonisten Frank, Barry und Sammy, und obwohl sie von diesem Ort verbannt wurden, liegt es an dem Trio, den Angriff zu verhindern und den Tag zu retten.

Wie zu erwarten, hat die zweite Staffel eine ebenso gestapelte Besetzung, mit den folgenden Synchronsprechern; Seth Rogen, Will Forte, Edward Norton, Michael Cera, Sam Richardson, Ruth Negga, Yassir Lester, David Krumholtz, Marion Cotillard, Jillian Bell, Martin Starr, Melissa Villaseñor, Patti Harrison, Jay Pharoah, Miles Fisher, Haley Joel Osment und Andre Braugher.

Wenn Foodtopia zurückkehrt, wird die Serie am 13. August alle Episoden von Staffel 2 auf einmal anbieten.