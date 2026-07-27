Sauron fordert Menschen, Elben und Zwerge in der dritten Staffel von The Lord of the Rings: The Rings of Power heraus

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Ja, wir wissen vielleicht, wie dieser Teil der Geschichte Mittelerdes enden wird, aber der große Krieg, der das Zweite Zeitalter der Sonne in Mittelerde entscheiden wird, steht kurz davor, in der dritten Staffel von The Lord of the Rings: The Rings of Power von der Seite auf den Fernsehbildschirm zu wechseln. Es scheint, als würde die Produktion erneut die Messlatte für diese Reihe von Episoden höher legen, in denen überraschende Wiedervereinigungen, unwahrscheinliche Allianzen und der lang erwartete Moment warten, in dem Sauron den Ring schmiedet und über sie alle herrscht.

Prime Video nutzte die Gelegenheit auf der San Diego Comic-Con, um den Trailer zur dritten Staffel vorzustellen und währenddessen den Veröffentlichungsplan zu enthüllen, der sich über den Monat November erstreckt. Die ersten vier Episoden werden am 11. November veröffentlicht, die Episoden 5 und 6 am 18. November und die letzten beiden Episoden (7. und 8.) am 25. November 2026.

In der Zwischenzeit sollten Sie den ersten Teaser für Staffel 3 von The Lord of the Rings: The Rings of Power und das untenstehende Poster nicht verpassen.