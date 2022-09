Saudi-Arabien bereitet sich darauf vor, "einen führenden Spieleverlag" für 13 Milliarden US-Dollar zu erwerben

HQ

Während sich die Welt langsam in Richtung Elektroautos zu bewegen scheint, investiert die reiche Ölfördernation Saudi-Arabien immer mehr in Technologie und Videospiele, um zu vermeiden, dass alle Eier in einen Korb gelegt werden.

In diesem Jahr haben sie 5% der Anteile an Capcom und Nintendo gekauft, um nur einige zu nennen, und sie besitzen auch viel an Unternehmen wie Electronic Arts, Embracer und Take-Two. Und jetzt sieht es so aus, als würden sie noch mehr investieren. Nicht weniger als 37,8 Milliarden US-Dollar sind für Akquisitionen in der Videospielindustrie vorgesehen, und 13,3 Milliarden US-Dollar davon sind für "einen führenden Spieleverlag bestimmt, um ein strategischer Entwicklungspartner zu werden".

Diese Art von Geld entspricht in etwa dem Marktwert von Unternehmen wie Bandai Namco, Embracer, Nexon, Ubisoft und Zynga, aber es ist weit entfernt von Electronic Arts oder Take-Two. Obwohl wir nicht wissen, welches Unternehmen der saudi-arabische Vermögensfonds Savvy Games Group untersucht, werden wir wahrscheinlich nicht lange auf weitere Informationen warten müssen, da sie dies jetzt offiziell enthüllt haben.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, der persönlich an der Savvy Games Group beteiligt ist, sagt:

"Die Savvy Games Group ist Teil unserer ehrgeizigen Strategie, die darauf abzielt, Saudi-Arabien bis 2030 zum ultimativen globalen Drehkreuz für den Spiele- und E-Sport-Sektor zu machen. Wir nutzen das ungenutzte Potenzial im gesamten E-Sport- und Spielesektor, um unsere Wirtschaft zu diversifizieren, Innovationen in der Branche voranzutreiben und das Unterhaltungs- und E-Sport-Wettbewerbsangebot im gesamten Königreich weiter auszubauen."

Dies ist nicht ohne Besorgnis, da Mohammed bin Salman als eine umstrittene Figur gilt, die beschuldigt wird, an Verbrechen wie Mord (Journalist Jamal Khashoggi) und auch anderen Menschenrechtsfragen beteiligt zu sein, da Frauen immer noch viele religiös motivierte Einschränkungen haben und homosexuelle Bürger mit schwerer Repression mit Folter und sogar dem Risiko der Todesstrafe konfrontiert sind.

Danke VGC