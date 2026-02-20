Saudi-Arabisches RTS verschlingt Evo in der jüngsten Gaming- und Esports-Übernahme durch das nahöstliche Land

HQ

Eine Zeit lang besaß Sony Interactive Entertainment tatsächlich die Evolution Championship Series (Evo), aber dann beschlossen die PlayStation-Besitzer im Sommer 2025, den Esports-Turnierveranstalter an das indische Nodwin Gaming zu verkaufen. Evo hat nun einen weiteren Besitzer und ein weiteres Zuhause, da bekannt wurde, dass das in Saudi-Arabien und Qiddiya basierende RTS nun den Kampfspiel-Wettbewerb übernommen hat.

Diese Investition gilt als nächster Schritt zum Wachstum und zur Unterstützung des Gaming- und Esports-Distrikts von Qiddiya City, das hofft, die "Branche zu revolutionieren". In der Pressemitteilung zum Deal wird erwähnt, dass die saudischen Eigentümer die "Traditionen, Werte und Identität" von Evo nicht verändern werden und dass das Unternehmen weiterhin "Spieler, Fans und Verlage auf allen Ebenen der Branche." Zu diesem Zweck ist mit derselben Führung zu rechnen, die die bereits geplanten Veranstaltungen für die Zukunft durchziehen wird, darunter 2026 in Tokio, Las Vegas und Nizza.

Zum Deal erklärt RTS-CEO Stuart Saw: "Wir sind stolz auf unser Vermächtnis mit Evo, das vor 5 Jahren begann. Wir werden weiterhin in die Dinge investieren, die unserer Community wichtig sind, Mitglieder der FGC stärken und intensiv mit unseren Spieleentwicklerpartnern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Evo allen Beteiligten zugutekommt."

Glaubst du, dass dieser Deal für Evo in Zukunft vorteilhaft sein wird?