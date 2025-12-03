Saudi-Arabien wird Berichten zufolge die Mehrheit von EA besitzen, wenn die Übernahme genehmigt ist

HQ

Kürzlich wurde bekannt, dass Electronic Arts (EA) von einem Konsortium von Investoren übernommen werden sollte, das das saudische Public Investment Fund (PIF) sowie Investmentfirmen umfasst, darunter Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushners Affinity Partners und auch Silver Lake. Als dieser Deal mit einem Wert von 55 Milliarden Dollar bekannt gegeben wurde, wurde angenommen, dass die Beteiligung zwischen den beteiligten Parteien recht ausgewogen sein würde, aber offenbar wird das überhaupt nicht der Fall sein.

Das Wall Street Journal hat einen Bericht veröffentlicht, in dem es behauptet, dass der PIF im Falle eines Abschlusses bis zu 93,4 % von EA halten wird, wobei Silver Lake nur 5,5 % und Kushners Affinity Partners magere 1,1 % erhalten. Im Wesentlichen wird Saudi-Arabien, sollte das Geschäft abgeschlossen und genehmigt werden, EA besitzen.

Was die Struktur des Geschäfts betrifft, so behauptet eine Einreichung der brasilianischen Kartellaufsicht, dass 36,4 Milliarden Dollar in Form von Eigenkapital sortiert und weitere 20 Milliarden Dollar auf eine Schuld gegen EA aufgenommen werden. Was die Eigenkapital betrifft, sollten etwa 29 Milliarden Dollar vom PIF stammen, wobei die Organisation bereits vor der Bekanntgabe des Vertrags einen Anteil von 5,2 Milliarden Dollar am Verlag hatte.

Es wird angenommen, dass die Übernahme im Geschäftsjahr 2027 abgeschlossen werden könnte, doch wie sich bei Microsofts Übernahme von Activision Blizzard bewährt hat, stoßen solche riesigen Deals fast immer auf unerwartete Hürden. Falls es klar ist, erwartet EA, die kreative Kontrolle über das Unternehmen zu behalten.