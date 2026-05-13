Saudi-Arabien startete während des Krieges nicht öffentlich gemachte Angriffe auf den Iran und griff dabei erstmals das Land an.

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Der andauernde Nahostkrieg führte laut einem Bericht von Reuters zum ersten Mal, dass Saudi-Arabien direkt militärische Angriffe auf den Iran startete und zeigte, dass der Krieg "auf eine Weise verlängert wurde, die bisher nicht öffentlich anerkannt wurde", obwohl die Feindseligkeiten eingestellt wurden und die Diplomatie zwischen den beiden Ländern, den beiden wichtigsten gegensätzlichen schiitischen und sunnitischen Mächten im Regon, beendete. hat sich durchgesetzt.

Laut diesem Bericht startete Saudi-Arabien Ende März "zahlreiche" Luftangriffe gegen den Iran als Vergeltung für Irans frühere Angriffe, was das erste Mal markierte, dass Saudi-Arabien Raketen auf iranischen Boden abfeuerte, anstatt sich ausschließlich auf das Bündnis mit den Vereinigten Staaten zur Verteidigung zu verlassen.

Der Krieg im Nahen Osten, bereits in der zehnten Woche, begann, als die USA und Israel am 28. Februar Luftstraken auf den Iran abfeuerten. Darauf folgte Teheran, die Luftangriffe auf alle sechs Phasen des Golfkooperationsrats (Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate) einsetzte, hauptsächlich auf US-Militärbasen, aber auch auf Flughäfen, Ölinfrastruktur und zivile Standorte.

Saudi-Arabien und Iran entscheiden sich für Diplomatie statt für eine Eskalation des Konflikts

Trotz der angespannten Beziehung zwischen Iran und Saudi-Arabien, das dafür bekannt ist, gegensätzliche Gruppen in Konflikten in der Region zu unterstützen, haben sich beide Länder auf eine Deeskalation geeinigt, mit dem Ziel, "die Feindseligkeiten zu beenden, gemeinsame Interessen zu schützen und eine Eskalation der Spannungen zu verhindern", so ein iranischer Beamter gegenüber Reuters, während ein Beamter des saudischen Außenministeriums sagte, sie bekräftigen ihre "eine konsequente Position, die Deeskalation, Selbstbeherrschung und die Reduzierung von Spannungen im Streben nach Stabilität, Sicherheit und Wohlstand der Region und ihrer Bevölkerung befürwortet."

Im Gegensatz zu anderen Ländern der Region, wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, die bei ihren Vergeltungsangriffen eine "falkenhaftere" Haltung einnahmen, konnte Saudi-Arabien weiterhin Öl über das Rote Meer exportieren, wodurch die Schließung der Straße von Hormus weniger betroffen war.

Laut Reuters entschied sich Teheran, die Angriffe auf Saudi-Arabien zu verlangsamen, aus Angst vor einer härteren Vergeltung, wie etwa der aus den VAE. Von 105 Drohnen- und Raketenangriffen auf Saudi-Arabien zwischen dem 25. und 31. März auf 25 Luftangreifer zwischen dem 1. und 6. April, meist von verbündeten Gruppen aus dem Irak und nicht aus dem Iran selbst. Eine Reihe von Angriffen auf das Königreich zwischen dem 7. und 8. April (31 Drohnen und 16 Raketen) führte zu erneuten Spannungen, doch die Vermittler Pakistan setzten Jets ein, um das Königreich zu beruhigen und zur Zurückhaltung zu drängen.