Saudi-Arabien muss Israel als Staat im Rahmen seines Atomabkommens mit den Vereinigten Staaten anerkennen

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Erst gestern wurde berichtet, dass die Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien eine Vereinbarung getroffen hatten, dass letzteres Kernenergie für den zivilen Gebrauch entwickeln soll. Obwohl das Abkommen vom Kongress noch nicht genehmigt wurde und Präsident Donald Trumps anhaltenden Krieg mit dem Iran teilweise widerspricht, zumal ein Friedensabkommen davon abhängt, dass die Iraner auf ihre nuklearen Fähigkeiten verzichten, scheint das Abkommen mit den Saudis ein zusätzliches und ungewöhnliches Element der Tiefe zu besitzen.

Zum einen erklärt Trump, dass das Abkommen die Anreicherung von Uran für militärische Zwecke nicht erlauben wird, aber es wird auch davon abhängen, dass Saudi-Arabien Israel als Staat im Rahmen der Abraham-Abkommen anerkennt. Dies wurde von Trump in einem Beitrag auf Truth Social bestätigt.

"Das zivile Nuklearabkommen (es wird keine Materialanreicherung geben!), das zwischen dem US-Energieministerium und Saudi-Arabien geschlossen wird und sich nur für nicht-militärische Zwecke bezieht, wie sie Iran, die VAE (und andere) bereits haben, wird genehmigt, ist aber völlig davon abhängig, dass Saudi-Arabien den sehr respektierten und erfolgreichen Abraham-Abkommen beitritt."

<social>https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116969149016233329</social>

Dazu gab es bisher noch keine Antwort der Saudi-Araber.