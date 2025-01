Saudi-Arabien könnte Kingdom Come: Deliverance II verbieten

HQ

Berichten zufolge erwägt Saudi-Arabien, das kommende RPG Kingdom Come: Deliverance II aufgrund der Aufnahme gleichgeschlechtlicher Sexszenen zu verbieten, wie aus einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf dem VGA4A X-Konto hervorgeht. Dem Spiel, das 2025 erscheinen soll, könnte ein ähnliches Schicksal drohen wie The Last of Us: Part II, das ebenfalls verboten wurde, weil es gegen die strengen Inhaltsbestimmungen des Landes verstoßen hat. Es wird erwartet, dass Kingdom Come: Deliverance II Nacktheit und gelegentliche Sexszenen enthalten wird, was es zu einem wahrscheinlichen Kandidaten für die Zensur macht.

Wirst du Kingdom Come: Deliverance II spielen, wenn es veröffentlicht wird?