Satya Nadella: "Xbox wird voraussichtlich das Geschäft im Geschäftsjahr 2027 wieder zum Wachstum zurückführen"

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Obwohl Microsoft wie üblich mehr Geld verdient als nie zuvor, kämpft die Xbox-Abteilung schon seit langer Zeit, und es gab natürlich wenig Hinweise darauf, dass sich dies im gerade veröffentlichten Quartalsbericht für den Zeitraum April bis Juni ändern würde.

Während Microsoft einen Umsatzanstieg von 31,34 % verzeichnete, sank der Umsatz der Xbox-Sparte tatsächlich um 10 %. Aber CEO Satya Nadella scheint darüber nicht allzu besorgt zu sein; stattdessen scheint er zu glauben, dass Xbox nun den Tiefpunkt erreicht hat. Mit dem massiven Reset-Programm, das die neue Xbox-Chefin Asha Sharma eingeleitet hat (was hauptsächlich massive Entlassungen, aber auch einen neuen Fokus auf kommerziell tragfähigere Spiele beinhaltete), erwartet er, dass das grüne Team bald wieder auf Kurs ist.

Im Zusammenhang mit dem Quartalsbericht sagte er (danke, Kotaku):

"Was Xbox betrifft, treffen wir die notwendigen Entscheidungen über unser Content-Portfolio, unsere Plattform und unsere Abläufe hinweg, um das Geschäft für langfristiges Wachstum neu zu gestalten. Wir verfügen über das beste geistige Eigentum der Branche und talentierte Studios weltweit und glauben, dass wir diese Stärken bündeln können und erwarten, das Geschäft im Geschäftsjahr 2027 wieder zum Wachstum zu führen."

Das Geschäftsjahr von Microsoft (auf das er sich bezieht) läuft vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027. Das bedeutet, dass die Xbox-Sparte in etwa zehn Monaten voraussichtlich wieder zu Wachstum zurückkehrt. Wir wissen nicht genau, wie das erreicht werden soll, aber wir vermuten, dass Project Helix (die nächste Xbox) Teil der Gleichung sein könnte – und vielleicht eines oder mehrere sehr erfolgreiche Spiele.