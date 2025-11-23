Die Saturnringe verschwinden an diesem Wochenende und treten nur alle 13 bis 16 Jahre auf

HQ

Wenn Sie Sternengucker sind, sollten Sie wissen, dass Sie an diesem Wochenende einen kurzen, aber eindrucksvollen Blick bekommen werden, wenn Saturns ikonische Ringe in einem seltenen optischen Ereignis, bekannt als Ring-Ebenen-Überquerung, zu verschwinden scheinen.

Die Ausrichtung tritt auf, wenn der Saturn so geneigt ist, dass seine Ringe zur Erde zeigen und ihre Sichtbarkeit durch ein Teleskop auf weniger als 1 % reduziert. Auch wenn das Ereignis an diesem Wochenende eine Beinahe-Überquerung statt einer vollständigen Kreuzung ist, werden die Ringe dennoch auf eine ungewöhnlich dünne Linie verengt.

Ringebenenüberquerungen finden typischerweise nur alle 13 bis 16 Jahre statt. Das letzte Ereignis ereignete sich im März, und das nächste vollständige Verschwinden wird erst 2038 erwartet. Nach diesem Wochenende werden sich die Ringe allmählich wieder öffnen und Ende 2027 ihren weitesten sichtbaren Blick erreichen.