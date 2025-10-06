Saturday Night Live verspottet J.K. Rowling wegen Ansichten über Trans-Rechte

HQ

Die Äußerungen von J.K. Rowling haben in jüngster Zeit eine breite Debatte ausgelöst. Einige unterstützen ihre Ansichten, während andere sie ablehnen. Jetzt kehrte Saturday Night Live mit einer scharfen, humorvollen Auseinandersetzung mit J.K. Rowling kontroversen Ansichten zur Geschlechtsidentität zurück. In der Premiere von Staffel 51 trat Bowen Yang während "Weekend Update" als Dobby der Hauself auf und behauptete nervös, sein "Meister" habe ihn geschickt, um zu erklären, was eine Frau ausmacht. Der Sketch bezog sich auf Rowlings rückwirkende Diversitätsansprüche und machte sich über ihre Auseinandersetzungen mit Harry-Potter-Stars über Trans-Rechte lustig, bis er mit Dobby endete, der ein T-Shirt als Symbol für Freiheit in der Hand hielt, und Satire mit Popkultur-Kommentaren in einer Performance vermischte, die inmitten einer erneuten öffentlichen Debatte über Rowlings Aussagen und ihre anhaltende Fehde mit Emma Watson stattfindet. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im untenstehenden Video tun. Was halten Sie davon? J.K. Rowling: dafür oder dagegen?