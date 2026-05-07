Saturday Night Live UK kehrt für eine zweite Staffel zurück

Am kommenden Wochenende findet die vorletzte Folge der ersten Staffel von Saturday Night Live UK statt, wenn Hannah Waddingham moderiert und Myles Smith am 9. Mai für weitere komödiantische Sketche und musikalische Auftritte auftritt.

Da dies in Planung ist und nächste Woche mit der letzten Folge der Staffel gefolgt wird (in der Ncuti Gatwa moderiert wird und Holly Humberstone Musik beisteuert), wurde nun bekanntgegeben, dass eine zweite Staffel der Show bestellt wurde.

Wir erfahren nicht viel über die Pläne für die nächste Episodenrunde, nur dass sie im September beginnen und wahrscheinlich die aktuelle Haupt- und wiederkehrenden Besetzungen zurückkehren und bereit sind, dem Late-Night-Fernsehen im Vereinigten Königreich und Irland neues Leben einzuhauchen.