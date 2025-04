Saturday Night Live kommt nach Großbritannien

Obwohl Saturday Night Live seit mehreren Jahrzehnten ein fester Bestandteil des amerikanischen Fernsehens ist, hat die Show in anderen Märkten nie wirklich ihren Platz gefunden. Die Comedy-Serie hatte in der Vergangenheit Remakes und lokalisierte Varianten in China, Deutschland, Südkorea und Italien, aber jetzt ist es an der Zeit, sie auf einen weiteren Markt zu bringen, da eine britische SNL von Sky grünes Licht erhalten hat.

Laut Deadline soll das Remake ab 2026 in den USA debütieren, und was die Besetzung der Stars betrifft, die darauf zu sehen sein werden, muss dies noch bestätigt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass SNL-Schöpfer Lorne Michaels die britische Serie als ausführender Produzent produzieren wird, und obwohl wir zu Recht davon ausgehen können, dass sie am Samstagabend live im Land ausgestrahlt wird, muss die genaue Live-Zeit noch bestätigt werden.

Wenn man bedenkt, dass SNL in den USA dazu neigt, große Gaststars zu sehen, können wir zweifellos etwas Ähnliches von dieser Variante erwarten, auch wenn die Kerncrew wahrscheinlich aus Komikern und Comedy-Schauspielern bestehen wird.

Wirst du eine britische Version von SNL sehen?