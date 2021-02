Satter Gameplay-Mix von PS5-Zeitschleife Returnal

You're watching Werben

Auf der State of Play haben Housemarque eine ausführliche Gameplay-Präsentation ihres kommenden Roguelikes Returnal aufbereitet. Sie führen im Wesentlichen zwar nur noch einmal durch all die Informationen, die wir in den letzten Wochen von ihnen gehört haben, doch da das alles mit echten Spielszenen angereichert ist, hilft das enorm dabei, das Spiel ein wenig zu entmystifizieren. Wir sehen sich verändernde, alternative Welten, Waffen, Feinde und Fähigkeiten, die bei jedem Spielertod erneut ausgewürfelt werden. Die Entwickler gehen auch ein bisschen auf die Geschichte ein und enthüllen, dass wir manche Stellen in Returnal aus der Ego-Perspektive erleben werden.