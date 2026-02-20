Satteln Sie auf und informieren Sie Ihr örtliches Pferdemädchen, das Steam Horse Fest ist live

HQ

Zwischen den jährlichen riesigen saisonalen Verkäufen, bei denen fast garantiert etwa 80 % deiner Wunschliste im Angebot sind, veranstaltet Steam auch zahlreiche kleinere Verkäufe für bestimmte Genres, Themen und mehr im Gaming. Wir haben Cookie-Clicker-Verkäufe und kapitalistische Sim-Verkäufe gesehen, und doch fühlt es sich an, als hätten wir mit dem Steam Horse Fest gerade einen neuen Höhepunkt erreicht.

Es ist kein Geheimnis, warum das Steam Horse Fest diese Woche stattfand, zumal wir schließlich das Mondjahr des Pferdes feiern, aber es war trotzdem ein kleiner Schock, es fett auf der Titelseite des Ladens zu sehen. Es war auch ziemlich überraschend zu sehen, wie viele pferdefokussierte Spiele es gibt, vom Hit Umamusume: Pretty Derby von 2025 bis hin zu weniger bekannten Titeln wie Unbridled, Sound of Horses und einem persönlichen Favoriten Rustler (Grand Theft Horse).

Wahrscheinlich ist das bekannteste Spiel, bei dem man auf einem Pferd reitet – Red Dead Redemption 2 – nicht im Angebot, aber andere bekannte Titel schon. The Elder Scrolls V: Skyrim zum Beispiel haben zusammen mit The Elder Scrolls IV: Oblivion und The Witcher 3: Wild Hunt derzeit einen Rabatt. Diese Rabatte sind nicht direkt an das Horse Fest gebunden, aber sie enden auch am 23. Februar, also tun wir einfach so, als könnten wir dem Steam Horse Fest etwas mehr Gewicht verleihen.