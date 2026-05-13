Satoshi Shiki über die Arbeit am Prequel zu Attack on Titan Before the Fall: "Wir hatten so viele Meetings"

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Attack on Titan ist eine der bekanntesten und beliebtesten Anime-/Manga-Serien, die wir bisher gesehen haben. Indem er eine einzigartige und furchteinflößende Welt erschuf, verbarg Mangaka Hajime Isayama viele Wahrheiten aus Attack on Titan bis zum Ende der Serie, was es vielleicht etwas schwierig gemacht hätte, den Prequel-Manga Attack on Titan: Before the Fall zu machen.

Wir sprachen mit Satoshi Shiki, dem Illustrator von Before the Fall, von der Comicon Napoli und fragten ihn, wie er in ein so großes Franchise eingestiegen ist und die Geschichte zu seiner eigenen gemacht hat. "Ich habe unter Druck gearbeitet, aber bevor wir angefangen haben, hatten wir zusammen mit dem Autor so viele Stunden Meetings," erklärte Shiki.

"Denn zum Beispiel gab es einen Teil der Geschichte, der die Grundlage von Attack on Titan bildet. Oder es gibt einige Teile oder Merkmale, die man natürlich nicht verdrehen oder verändern kann. Wir hatten so viele Meetings und es gab so viele Maßstäbe, die ich natürlich respektieren musste."

Attack on Titan: Before the Fall spielt 70 Jahre bevor Eren Yeagar in die Geschichte tritt, nachdem das omnidirektionale Bewegungsgetriebe erfunden wurde, das es der Menschheit in Wänden ermöglicht, effektiver gegen die riesigen Titanen zu kämpfen, die sie fressen wollen. Es überschreitet nicht wirklich die Grenze großer Spoiler, aber das Prequel hätte mit einigen früheren Ereignissen kollidieren oder die ursprüngliche Lore von Isayama verändern können, also selbst wenn die Meetings lang waren, waren sie wahrscheinlich das Beste. Sehen Sie sich unten unser vollständiges Interview mit Shiki-san an: