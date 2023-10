Satoru Iwata ließ Pokémon Gold/Silber schneller laufen

Satoru Iwata, ehemaliger Nintendo-Präsident und legendärer Videospielentwickler und japanischer Geschäftsmann, wird oft zugeschrieben, dass er dazu beigetragen hat, dass Pokémon Gold und Silber zwei Regionen in einem Spiel enthalten.

Wenn Sie es nicht wissen, Pokémon Gold/Silber hat es geschafft, dass Sie sowohl die Kanto- als auch die neue Johto-Region in einem erkunden können. Wirklich eine ziemliche Leistung. Aber anscheinend hatte Iwatas Beteiligung weniger mit der Größe des Spiels zu tun, sondern mehr mit seiner Geschwindigkeit.

Laut der neuesten Folge von Did You Know Gaming? Iwata schaffte es, das Spiel auf dem Game Boy viel flüssiger laufen zu lassen. Einige der Verbesserungen sind eher marginal, aber insgesamt haben sie dazu beigetragen, dass die Spiele viel besser laufen, besonders wenn man wilden Pokémon begegnet.