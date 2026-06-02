Satellitenbilder zeigen dank Schildkröten eine grünere Sahara

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Es ist allgemein bekannt, dass die Sahara einer der am wenigsten gastfreundlichen und trockensten Orte der Erde ist, auch wenn das nicht immer so war. Und wenn sich die Bedingungen ändern, könnte es wieder gastfreundlich werden. Vor fünf Jahren wurde ein Experiment durchgeführt, bei dem 500 afrikanische Spornschildkröten (eine der größten Landschildkröten der Welt) in einen besonders stark betroffenen Teil der Wüste entlassen wurden, und seitdem sind sie dort erfolgreich gewesen, wo Maschinen, Chemikalien und andere Methoden versagt haben, nämlich das Gebiet wieder grün zu machen.

Dies wird vom Indian Defence Review berichtet, das feststellt, dass der Unterschied so erheblich geworden ist, dass er aus dem Weltraum sichtbar ist. Das Geheimnis ist, dass die Sporen-Schenkelschildkröten sich unter die Erde graben, um der Hitze zu entkommen, und sie graben tief ein, 10 bis 15 Meter. Dies hat poröse Hohlräume unter der Erde geschaffen, die dazu beigetragen haben, den Boden feuchter zu machen, sodass Pflanzen dort wachsen können.

Die Pflanzen ziehen wiederum Insekten an, was schließlich dazu führt, dass Vögel und andere Tiere in eine bis vor Kurzem ausgedörrte Wüste ziehen. Die Forscher nennen die Sporen-Oberschenkel-Schildkröten "Ökosystem-Ingenieure", betonen jedoch, dass sie dies nicht allein tun können; vielmehr müssen Menschen beitragen, indem sie ihren Lebensraum nicht zerstören und sie jagen (es handelt sich um eine gefährdete Art).